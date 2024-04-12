Умер модельер Роберто Кавалли

В возрасте 83 лет скончался легендарный модельер Роберто Кавалли, сообщает РБК .

Роберто Кавалли — итальянский дизайнер одежды и основатель бренда Roberto Cavalli. Создавая одежду вот уже более 40 лет, Кавалли вывел для себя три главных творческих принципа: креативный подход, уникальный дизайн и запоминающийся цвет.

Визитной карточкой бренда стали модели из кожи. Кавалли превратил грубый рабочий материал в мягкий, цветной и дорогой.

Среди поклонников марки Кавалли были Наталья Водянова, Дженифер Лопес, Наоми Кэмпбелл, Шакира, Энтони Хопкинс и многие другие знаменитости.