В США умер астронавт и автор фразы «Хьюстон, у нас проблема» Джеймс Ловелл

BBC: известный астронавт Джеймс Ловелл скончался в США в возрасте 97 лет

В Соединенных Штатах на 98-м году жизни скончался известный астронавт и командир «Аполлон-13» Джеймс Ловелл, который являлся автором крылатой фразы «Хьюстон, у нас проблема», сообщает BBC .

«Астронавт Джим Ловелл, который в 1970 году благополучно вернул на Землю миссию „Аполлон-13“, скончался в возрасте 97 лет», — говорится в публикации.

Как отметили в Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), легендарному астронавту удалось превратить «потенциальную трагедию в успех» в момент, когда попытка приземлиться на Луну была прервана из-за взрыва кислородного бака на борту космического корабля. Именно в этот момент и прозвучала крылатая фраза «Хьюстон, у нас проблема».

По словам родным Ловелла, он был выдающейся личностью, которая вдохновляла людей верить в свои силы и возможность совершать невозможное.

Ранее выдающийся конструктор космической техники Владимир Асюшкин умер в возрасте 79 лет. В «Роскосмосе» его называли и считали выдающимся экспертом в сфере ракетно-космической техники.