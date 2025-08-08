В «Роскосмосе» заявили о смерти конструктора космической техники Асюшкина

Отмечается, специалист участвовал в проектах марсианских станций и создании разгонного блока «Фрегат». Умер он в возрасте 79 лет. В организации Владимира называли и считали выдающимся экспертом в сфере ракетно-космической техники.

Стоит добавить, что Асюшкин работал в Научно-производственном объединении им. Лавочкина еще с 1968 года. За это время он прошел карьерный путь от молодого специалиста до замгенконструктора по средствам выведения.

«С прискорбием сообщаем о безвременной кончине Владимира Андреевича Асюшкина», — заявлено в публикации.