В «Роскосмосе» заявили о смерти конструктора космической техники Асюшкина

В «Роскосмосе» рассказали о смерти советского и российского конструктор космической техники Владимир Асюшкин, сообщает Общественная Служба Новостей.

Отмечается, специалист участвовал в проектах марсианских станций и создании разгонного блока «Фрегат». Умер он в возрасте 79 лет. В организации Владимира называли и считали выдающимся экспертом в сфере ракетно-космической техники.

Стоит добавить, что Асюшкин работал в Научно-производственном объединении им. Лавочкина еще с 1968 года. За это время он прошел карьерный путь от молодого специалиста до замгенконструктора по средствам выведения.

«С прискорбием сообщаем о безвременной кончине Владимира Андреевича Асюшкина», — заявлено в публикации.