В пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России заявили, что Соединенные Штаты активизировали усилия по поиску альтернативы президента Украины Владимира Зеленского, который продолжает проигрывать борьбу за умы и сердца украинцев, сообщает РИА Новости .

В ведомстве отметили, что американские власти ведут переговоры с экс-президентом Украины и лидером партии «Европейская солидарность» Петром Порошенко, а также киевским градоначальником Виталием Кличко. Помимо этого, соответствующие контакты установлены с руководителем офиса президента Украины Андреем Ермаком, экс-главкомом ВСУ Валерием Залужным и бывшим спикером Верховной рады Дмитрием Разумковым.

Основная задача Белого дома — не допустить критического роста разочарования украинцев провалами прозападной политики. Все военные неудачи будут списаны на Зеленского, а на его место будет кандидат из списка.

«Зеленский явно начинает проигрывать борьбу за „умы и сердца“ жителей Украины, тем более что его легитимность на посту президента после истечения пятилетнего срока полномочий 20 мая полностью утрачивается», — отметили в пресс-служба СВР.

В ведомстве добавили, что Вашингтону удобен Зеленский, так как на нем завязаны схемы финансирования конфликта. При этом Запад не скрывает, что кандидатура нового украинского лидера не имеет значения, если он готов продолжать боевые действия с Россией.

Ранее Зеленский в рамках поздравления жителей страны с Пасхой заявил, что Бог стал союзником украинцев в вооруженном конфликте. По словам украинского лидера, «у Бога на плече — шеврон с украинским флагом».