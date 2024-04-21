В США раскрыли, чем для Украины обернется летнее российское наступление

В Соединенных Штатах считают, что летнее наступление российской армии обернется для ВСУ катастрофой, если украинское руководство не изменит свою стратегию, сообщает «ФедералПресс» .

«В настоящий момент российские войска занимаются планированием операций для нового наступления, которое, скорее всего, будет полномасштабно развернуто к июню», — пишет Forbes.

В статье отметили, что бойцы ВС РФ продолжат наносить удары по объектам украинской энергетики с целью лишить ВСУ возможности разрабатывать беспилотники и поставлять их на линию боевого соприкосновения. Также в данный момент российская армия наращивает личный состав, комплектуя его современной боевой техникой.

Из материала следует, что киевскому режиму необходимо перейти к обороне, а также сделать упор на атаки пехотой и бронетехникой.

Ранее СМИ писали, что американские власти рассматривают возможность дополнительной отправки военных советников в посольство США на Украине. При этом советники США якобы не будут выполнять военных обязанностей.