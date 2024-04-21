В США раскрыли, чем для Украины обернется летнее российское наступление
Фото - © Telegram-канал Минобороны России
В Соединенных Штатах считают, что летнее наступление российской армии обернется для ВСУ катастрофой, если украинское руководство не изменит свою стратегию, сообщает «ФедералПресс».
«В настоящий момент российские войска занимаются планированием операций для нового наступления, которое, скорее всего, будет полномасштабно развернуто к июню», — пишет Forbes.
В статье отметили, что бойцы ВС РФ продолжат наносить удары по объектам украинской энергетики с целью лишить ВСУ возможности разрабатывать беспилотники и поставлять их на линию боевого соприкосновения. Также в данный момент российская армия наращивает личный состав, комплектуя его современной боевой техникой.
Из материала следует, что киевскому режиму необходимо перейти к обороне, а также сделать упор на атаки пехотой и бронетехникой.
Ранее СМИ писали, что американские власти рассматривают возможность дополнительной отправки военных советников в посольство США на Украине. При этом советники США якобы не будут выполнять военных обязанностей.