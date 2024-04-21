США могут отправить дополнительных военных советников на Украину

Как пишет Politico, пресс-секретарь Пентагона генерал ВВС Патрик Райдер рассказал, что отправленные в Киев советники не будут выполнять военных обязанностей, они планируют консультировать власти страны и ВСУ.

«На протяжении всего конфликта Минобороны пересматривало и корректировало свое присутствие в стране по мере изменения условий безопасности», — сказал Райдер.

По его словам, на данных советников США распространяются ограничения на поездки, как и на всех сотрудников американского посольства. Он также не сказал, сколько именно человек запланировано отправить в Киев.

Как отметили источники газеты, военные помогут обеспечить процессы логистики, контроля за вооружениями США, прибывающими на Украину.