В США предупредили о мощнейшей геомагнитной буре

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Первая по значимости геомагнитная буря и пятна на Солнце, которые превышают площадь Земли в 17 раз, ожидают Землю, сообщило Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA).

Природное явление может вызвать помехи в работе электросетей, спутников и высокочастотной радиосвязи из-за солнечной активности.

Операторы критической инфраструктуры США получили соответствующее уведомление, сказано в материале агентства.

Ранее северное сияние наблюдали жители Калмыкии, Курганской, Нижегородской, Новосибирской областей, Самары, Челябинска, Крыма и Ростова-на-Дону в России.