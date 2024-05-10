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Северным сиянием любовались во многих регионах России

Северное сияние снова зафиксировали в ряде областей России
Общество
Северное сияние снова зафиксировали в ряде областей России

Фото - © Северное сияние снова зафиксировали в ряде областей России/RT

Северное сияние наблюдали вечером в пятницу жители таких регионов России, как Калмыкия, Курганская, Нижегородская, Новосибирская области, Самара, Челябинск, Крым и Ростов-на-Дону, пишет RT.

Природное явление началось после сильной магнитной бури класса G4.

Шторм может продолжаться до 40 часов.

Ранее северное сияние появлялось в подмосковном Клину, Твери, Пермского края и Курской области.