Северным сиянием любовались во многих регионах России
Северное сияние снова зафиксировали в ряде областей России
Фото - © Северное сияние снова зафиксировали в ряде областей России/RT
Северное сияние наблюдали вечером в пятницу жители таких регионов России, как Калмыкия, Курганская, Нижегородская, Новосибирская области, Самара, Челябинск, Крым и Ростов-на-Дону, пишет RT.
Природное явление началось после сильной магнитной бури класса G4.
Шторм может продолжаться до 40 часов.
Ранее северное сияние появлялось в подмосковном Клину, Твери, Пермского края и Курской области.