Главная

В Подмосковье увидели северное сияние

В подмосковном Клину наблюдали северное сияние
Общество
В подмосковном Клину наблюдали северное сияние

Фото - © В подмосковном Клину наблюдали северное сияние/RT

В подмосковном Клину и других городах России наблюдали северное сияние, пишет RT.

Жители разных регионов России публикуют в соцсетях кадры из Клина Московской области, Твери, Пермского края и Курской области.

Ученые объясняют явление бушующей третьей по силе магнитной бурей в 2024 году.

Ранее такую картину в российских городах могли наблюдать в начале марта.