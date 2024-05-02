В Подмосковье увидели северное сияние
В подмосковном Клину наблюдали северное сияние
Фото - © В подмосковном Клину наблюдали северное сияние/RT
В подмосковном Клину и других городах России наблюдали северное сияние, пишет RT.
Жители разных регионов России публикуют в соцсетях кадры из Клина Московской области, Твери, Пермского края и Курской области.
Ученые объясняют явление бушующей третьей по силе магнитной бурей в 2024 году.
Ранее такую картину в российских городах могли наблюдать в начале марта.