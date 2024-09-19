В США предупредили НАТО об угрозе безопасности в зоне СВО

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Геополитический аналитик Брэндон Вейхерт в статье для американского журнала The National Interest предупредил Североатлантический альянс об угрозе безопасности после изучения российскими военнослужащими обломков истребителей F-16, переданных Украине, сообщает РИА Новости .

«Что касается угрозы безопасности НАТО, несмотря на то что F-16 уже устарели, их модернизируют с помощью обновленных технологий альянса, чтобы они лучше выполняли свои задачи», — заявил Вейхерт.

Эксперт добавил, что благодаря изучению обломков американских истребителей русские смогут узнать технологические секреты, которые использует НАТО для более эффективного боя с помощью старых самолетов.

Ранее американская газета The Wall Street Journal сообщала о гибели двух лучших украинских пилотов, которые планировали управлять переданными Киеву истребителями F-16.