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WSJ заявила о гибели двух летчиков ВСУ, просивших США поставить Киеву F-16

Американская газета The Wall Street Journal подтвердила гибель двух лучших украинских пилотов, которые планировали управлять переданными Киеву истребителями F-16, сообщает «Царьград» .

По данным издания, Алексей Месь погиб неделю назад за штурвалом первого полученного боевого самолета F-16. Предварительно установлено, что лайнер был ошибочно сбит украинской ПВО.

Второго пилота, Андрея Пильщикова, не стало прошлым летом. Его гибель произошла в ходе тренировочного полета.

Журналисты отметили, что оба летчика в июне 2022 года вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским отправились в США, чтобы уговорить американских сенаторов поставить ВСУ F-16.

Ожидалось, что истребители помогут украинским военнослужащим изменить их положение на поле боя. Однако первый переданный борт потерпел крушение — полученный Киевом зенитно-ракетный комплекс Patriot выпустил ракету в F-16, перепутав его с вражеской целью.