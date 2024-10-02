В США Apple обвинили в навязывании незаконных соглашений

Национальный совет по вопросам трудовых отношений (NLRB) Соединенных Штатов обвинил американскую корпорацию Apple в нарушении прав работников за улучшение условий труда и установлении незаконных правил поведения на рабочем месте, сообщает Lenta.ru .

Как пишет агентство Reuters, руководство Apple вынудило сотрудников подписать соглашения о конфиденциальности, неразглашении и неконкуренции, которые являются незаконными. Также компания установила широкую регламентацию поведения работников в соцсетях.

При этом руководство Apple уверяет, что неизменно соблюдало принцип уважения к сотрудникам, предоставляя возможность свободно обсуждать вопросы, связанные с оплатой труда, графиком работы и условиями труда.

В статье отметили, что В 2021 году Эшли Йовик, некогда занимавшая должность старшего инженера в Apple, выдвинула обвинения в адрес корпорации. По ее словам, руководство ввело правила, которые запрещают сотрудникам обсуждать вопросы равноправия в оплате труда и гендерной дискриминации в ходе дискуссий с коллегами или в рамках взаимодействия со СМИ.

Помимо этого, Apple предприняла в отношении Йовик неправомерные действия в ответ на ее жалобы в NLRB и попытки организовать других сотрудников.

Из материалов следует, что Apple проводила увольнения сотрудников за критику в адрес руководства, а также предпринимала попытки вмешательства в деятельность профсоюза и вопросы организации труда.

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