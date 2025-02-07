В соседском центре ЖК «Пригород Лесное» Подмосковья заработала арт-лаборатория

В соседском центре ЖК «Пригород Лесное» открыта арт-лаборатория с еженедельными мастер-классами для всех возрастов, сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

В январе проведено 4 мастер-класса с участием 60 человек. В феврале запланированы занятия по изготовлению подставок, аромо-саше, гипсовых фигурок и мыла. Откроются также гитарный клуб и психологические тренинги. Все бесплатно для жителей ЖК.

ЖК «Пригород Лесное» от группы «Самолет» строится в Ленинском округе Подмосковья. В состав проекта войдут 17 детских садов, 9 школ, 2 поликлиники, больница, культурно-досуговый центр, ТРЦ и др.

Подмосковные застройщики возводят всю необходимую социальную инфраструктуру в жилых комплексах в рамках комплексного развития территорий за счет внебюджетных источников финансирования.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работы по строительству продолжаются и после ввода объектов в эксплуатацию.

«Отмечу, что с вводом домов наша работа не заканчивается. Есть обязательства по строительству школ, детсадов, поликлиник в новых микрорайонах. Мы включаем их в госпрограмму, привлекаем инвесторов. Кроме того, прорабатываем маршруты общественного транспорта, чтобы во всех новостройках людям было удобно и комфортно жить», — сказал Воробьев.