В Солнечногорском роддоме провели День открытых дверей

3 марта в родильном отделении Солнечногорской больницы состоялся День открытых дверей. Мероприятие посетили десять будущих мам, которым показали условия пребывания и ответили на волнующие вопросы о родах, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В ходе визита для участниц организовали экскурсию по ключевым подразделениям роддома. Они осмотрели отделение патологии беременности, родильные залы и послеродовые палаты. Специалисты учреждения подробно рассказали о техническом оснащении залов, бытовых условиях и принципах совместного пребывания матери и ребенка.

«Мы стремимся сделать пребывание женщин в нашем роддоме максимально комфортным. Одной из главных тем, волнующих будущих мам, традиционно является поддержка близких. Важным нововведением стала возможность посещения родственниками пациенток непосредственно в послеродовых палатах. Многие участницы сегодняшней встречи уже приняли решение возвращаться к нам на роды», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

Дни открытых дверей в Солнечногорском роддоме проводят на регулярной основе каждый вторник. Начало мероприятий — в 13:00. Кроме того, каждый четверг в 15:00 проводят лекции «Школа здорового материнства» в здании женской консультации по адресу: г. Солнечногорск, улица Почтовая, дом № 19, где рассказывают о подготовке к родам и уходе за новорожденными.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается большая работа по модернизации медучреждений.

«Сегодня у нас в работе находится ряд поликлиник. Какие-то из них выходят из капитального ремонта уже в другом облике, с другим оборудованием, с потенциалом другим. Это, безусловно, привлекает, в том числе квалифицированные профессиональные кадры», — отметил Воробьев.