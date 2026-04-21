В Солнечногорске с 22 апреля проведут мастер-классы и забег

С 22 по 26 апреля в Солнечногорске пройдут спортивные и творческие мероприятия для жителей и гостей округа. Активности организуют в городском парке культуры и отдыха и на набережной «Выстрел», вход свободный, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Для детей подготовили настольные игры и мастер-классы по созданию аппликаций и цветов из пластилина. Взрослые и подростки смогут присоединиться к утренней зарядке и тренировкам на свежем воздухе. Также запланированы забег «5 верст» и занятия по скандинавской ходьбе.

«С каждым днем зелени становится все больше, воздух наполняется цветочными нотками, а парки Солнечногорска превращаются в самое уютное место для прогулок и творчества. Приходите всей семьей за зарядом бодрости и вдохновения!» — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

Актуальное расписание мероприятий публикуют на афишах в парке, в официальном телеграм-канале и на сайте парки Подмосковья. Возрастное ограничение — 0+.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.