В Солнечногорске с 16 июня проведут концерты и тренировки в парке

С 16 по 20 июня в Солнечногорске пройдут спортивные тренировки, мастер-классы и концертная программа в городском парке культуры и отдыха и на набережной «Выстрел». Вход на все мероприятия свободный, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В течение недели для жителей и гостей округа организуют активности на свежем воздухе. В программе — утренняя зарядка, круговая тренировка, занятия по йоге и зумбе, а также традиционный забег «5 верст». Площадки будут работать в городском парке культуры и отдыха и на набережной «Выстрел».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.