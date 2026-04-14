В Солнечногорске провели программу «Молодецкие забавы» для школьников

Праздничную программу «Молодецкие забавы» для учеников начальных классов провели 14 апреля в Доме культуры «Выстрел» в Солнечногорске. В мероприятии приняли участие около 150 детей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Программу, посвященную русским народным обычаям и традициям, подготовили сотрудники ДК «Выстрел», Молодежного центра «Подсолнух» и «Волонтеры Подмосковья». Для школьников выступил детский ансамбль русской песни «Веселуха», а тренер Юлия Зимкина провела тематическую зарядку.

В рамках праздника организовали мастер-классы по созданию кокошников и росписи домиков, зону аквагрима и традиционные народные игры. Ребята участвовали в городках, перетягивании каната и боях мешками.

«Такие мероприятия помогают подрастающему поколению сохранять связь с культурным наследием, приобщают к русским традициям, народным песням и играм. Мы должны помнить свои корни и передавать эту любовь к Родине детям. Для ребят это также возможность завести новых друзей, весело и познавательно провести время», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

Всего программу посетили порядка 150 учащихся муниципалитета.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.