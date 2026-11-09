В Солнечногорске провели праздник «Русский богатырь»

Организаторами праздника «Русский богатырь» выступили «Русская община», Дом культуры «Выстрел» и управление физической культуры и спорта муниципалитета.

Гости участвовали в спортивных состязаниях и семейных эстафетах, соревновались в армрестлинге и перетягивании каната, посещали стрелковый тир. Участники также могли познакомиться с основами военного дела, попробовать народные забавы и посетить мастер-классы.

«Важно, что в празднике участвуют целыми семьями: каждый может найти занятие по душе и почувствовать атмосферу единства», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

Для гостей работали тематические фотозоны, были подготовлены чай и сладости. На празднике выступили творческие коллективы Дома культуры «Выстрел».

Канал «Солнечногорск. Главное» в МАКС: https://max.ru/id5044013302_gos.

Канал главы городского округа Солнечногорск Константина Михалькова в МАКС: https://max.ru/mikhalkov_official.

Национальный проект «Семья» - это поддержка российской семьи на каждом этапе: от рождения и воспитания детей до заботы о людях старшего поколения. В рамках него можно оформить выплаты, взять льготную ипотеку, вести интересную жизнь в любом возрасте, при необходимости получать уход — и многое другое.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что партнерство между культурой, спортом и малым бизнесом приносит другое качество в дома культуры и места детского отдыха и образования.

«Для нас очень важно партнерство между культурой, спортом, малым бизнесом, всем тем, что приносит другое качество в парки, детские школы искусств, ДК. Хочется, чтобы в каждом городе нашего Подмосковья были люди, которые отдают свою душу, силу, стремление сделать местом притяжения тот или иной кружок или творческое занятие. Я хочу, чтобы такие встречи и такой обмен мнениями позволял каждому из нас расти. Учиться—всегда важно, всегда полезно», — заявил Воробьев.