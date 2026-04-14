В Солнечногорске проведут серию мастер-классов и забег

Серия творческих и спортивных мероприятий пройдет с 15 по 19 апреля в парке и на набережной Солнечногорска. Для жителей подготовили мастер-классы, игровые программы, тренировки и традиционный забег на 5 километров, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мероприятия состоятся в городском парке культуры и отдыха, на набережной «Выстрел» и других площадках. В программе — мастер-классы по созданию фоторамки и весеннего браслета, занятия «Космическая ракета» и «Окошко в весну», настольные игры и игровые программы. Все активности можно посетить бесплатно.

Заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина отметила, что неделя будет насыщенной и интересной для всей семьи.

«Можно сделать фоторамку своими руками, сплести браслет, поиграть в настольные игры, заняться скандинавской ходьбой или принять участие в творческих мастер-классах. А в субботу традиционно пройдут утренняя зарядка и забег на 5 километров», — сказала Тишина.

В субботу, 18 апреля, у входной группы в парк пройдет зарядка с 08:30 до 09:00, после чего стартует забег «5 верст». В воскресенье на площадке за памятником Лермонтову проведут спортивную тренировку и занятие по скандинавской ходьбе. Актуальная афиша культурных событий Подмосковья размещена на туристическом портале региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.