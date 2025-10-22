В Солнечногорске прошел кофейный фестиваль

В парке Солнечногорска состоялось уникальное для городского округа событие — первый кофейный фестиваль «Кофе Фест». Он объединил любителей бодрящего зернового напитка на мастер-классах, лекциях и йоге, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Организатором выступило МБУК «Парки Солнечногорья», а партнерами — пять городских кофеен. Они предложили гостям тематическую программу по разным направлениям.

На лекционных встречах эксперты рассказали, как кофе завоевал популярность по всему миру, как страна произрастания влияет на вкусовые качества и как сочетается тот или иной сорт с блюдами и десертами. Слушатели продегустировали кофе из разных стран и континентов.

Во время «кофейной» йоги сертифицированный инструктор показал, как можно с помощью дыхательных практик зарядиться энергией на целый день.

На площадке за памятником Лермонтову работали ярмарки кофе и изделий ручной работы, разместились зоны для фотосессий «Город кофе», «Коты и кофе», «Осенний пикник» и мастер-классов: участники изготовили ароматические свечи с кофейным нотами, осенний декор из кофейного жмыха и украсили арт-объект в технике декупаж.

С посетителями подняли тему экологии и переработки: любознательным рассказали о «второй жизни» кофейных отходов.

«Мы ставили перед собой главную цель — сделать уникальное мероприятие на ежегодной основе, которые объединило бы жителей и гостей города в близкой для многих тематике. Нам показалось прекрасной идеей взять кофе за основу мероприятия», — отметила организатор «Кофе Фест» Элина Цебренко.

За участие в активностях гости получили лотерейные билеты и смогли выиграть призы от спонсоров, включая подарочные кофейные наборы и сертификаты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.