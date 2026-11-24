Жители и представители ведомств 23 ноября в Доме культуры «Поварово» обсудили экологическую обстановку на комплексе переработки отходов «Нева» и в соседних населенных пунктах, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На выездной администрации в Солнечногорске договорились повторно выехать на комплекс переработки отходов «Нева» для проверки его работы и разработать дорожную карту устранения ранее выявленных замечаний.

Во встрече участвовали замдиректора ЕДДС Солнечногорска Александр Попоренов, представитель Минэкологии Московской области по федеральному экологическому контролю Антон Зинченко, замдиректора «Мособлэкомониторинга» Ксения Доос, гендиректор КПО «Нева» Дмитрий Гулак и депутат местного совета депутатов Алексей Захаров. Вместе с инициативной группой они обсудили меры по улучшению экологической обстановки.

Такие встречи проходят не реже раза в месяц. Главные вопросы — устранение неприятных запахов и меры, которые для этого уже принимают.

«После утверждения данный план будет представлен инициативной группе жителей для ознакомления и контроля», — сказал заместитель главы городского округа Солнечногорск Эдуард Машковцев.

Администрация держит вопрос на контроле и поддерживает постоянный диалог с жителями.

Каналы в МАХ: «Солнечногорск. Главное»; главы округа Константина Михалькова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил реализовывать приоритетные направления в обозначенной сфере.

«Вы последнее время занимаетесь всем, что связано с экологией, в том числе на рекультивируемых полигонах, на модернизации КПО. Сейчас ваш опыт так же важен, как и каждому из нас важно иметь команду. Команду, которая будет дополнять и соответственно автономно, в хорошем смысле, реализовывать те направления в экологии, которые сегодня, вчера и завтра будут являться приоритетными», — сказал Воробьев.