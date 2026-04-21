В Солнечногорске обсудили меры по модернизации КПО «Нева»

Выездная встреча с жителями по вопросам работы комплекса переработки отходов «Нева» прошла 20 апреля в Доме культуры «Поварово» в Солнечногорске Подмосковья. Участники обсудили установку системы активной дегазации и меры по снижению воздействия предприятия на окружающую среду, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Во встрече приняли участие представители администрации городского округа, Солнечногорского территориального отдела управления Роспотребнадзора, территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы, а также местные жители.

Ранее на комплексе завершили пересыпку первой карты грунтом высотой около 25 метров. Следующими этапами станут проколы и укладка трубопроводов для монтажа системы активной дегазации. Жители попросили перенести бурение на период до начала летних школьных каникул, опасаясь возможного появления неприятного запаха.

«С инициативной группой населения договорились, что в ежемесячном формате встречаемся, обсуждаем вопросы и информируем о мероприятиях, которые проводятся для их решения. Мы постарались дать максимальные ответы. Спасибо за продуктивный диалог», — сказал первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Виталий Тушинов.

Систему активной дегазации на КПО «Нева» планируют установить до конца 2026 года. На предприятии рассчитывают, что это улучшит экологическую ситуацию и позволит исключить появление запахов.

