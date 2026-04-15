В Солнечногорске на КПО нашли бронзовую черепаху с Бали

Бронзовую пепельницу в виде черепахи обнаружили на комплексе по переработке отходов в городском округе Солнечногорск во время сортировки мусора. Изделие изготовлено методом художественного литья на острове Бали в Индонезии, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

На сортировочной линии комплекса по переработке отходов нашли предмет интерьера размером 11 см в длину, 6,5 см в ширину и 3,5 см в высоту. Бронзовая черепаха выполнена с детальной проработкой: фактурный панцирь, реалистичная текстура кожи лап и головы. Спинной щит служит съемной крышкой, под которой расположено углубление для пепла.

Подобные изделия были популярны в конце XIX — первой половине XX века, особенно в эпоху модерна и ар-деко. Они украшали кабинеты, гостиные и курительные комнаты, сочетая практическую функцию и статусный характер.

Сегодня находка стала экспонатом музея «Культурный слой». В его коллекции уже более 2 тыс. предметов, обнаруженных на сортировочных линиях подмосковных комплексов по переработке отходов. Экспозицию можно посетить очно в рамках экскурсий или ознакомиться с ней в онлайн-формате.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и управляющий партнер компании Ecoplatform Иван Гусаков на ПМЭФ подписали соглашение о реализации проекта, в рамках которого в Московской области установят 10 тыс. боксов и 5 тыс. экопунктов по сбору вещей для повторного использования.

«Наш президент (Владимир Путин — ред.) поставил задачу — обеспечить к 2030 году сортировку 100% твердых коммунальных отходов, при этом захоронение — не более половины из них. Поэтому совместно с компанией Ecoplatform мы планируем установить в регионе 10 тыс. боксов «Не просто вещь» для приема и хранения текстиля, а также около 5 тыс. экопунктов — они будут принимать пластиковые бутылки и алюминиевые банки. Все будет отправляться на переработку или для повторного использования, где это возможно», — сказал Андрей Воробьев.