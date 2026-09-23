В Солнечногорске 22 сентября обсудили экомониторинг у КПО «Нева»

Жители и специалисты 22 сентября обсудили в ДК «Поварово» в Солнечногорске мониторинг вредных веществ на КПО «Нева» и в близлежащих поселках, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На встречу с представителями ведомств пришли около 15 человек. Жители спрашивали, как измеряют концентрацию вредных веществ на территории КПО «Нева» и в близлежащих поселках и как их будут оповещать при ухудшении экологической обстановки.

Во встрече участвовали представители администрации округа, областных министерств по содержанию территорий и экологии, ГКУ МО «Мособлэкомониторинг», отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Солнечногорску и Единой дежурно-диспетчерской службы. Участники выяснили, что установленные датчики не могут обнаружить ряд веществ, выявленных экспертизой на территории КПО, а также в воздухе и почве соседних населенных пунктов. Для их выявления нужны лабораторные исследования.

«Возможность выявления этих веществ — это только лабораторный анализ», — пояснил первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Виталий Тушинов.

По его словам, лаборатория будет выезжать для отбора проб непосредственно на КПО «Нева» в рамках экологического надзора. На встрече также обсудили частоту замеров и передачу данных в Центр экологического мониторинга и Единую диспетчерскую службу для оперативного оповещения жителей.

Канал «Солнечногорск. Главное» в МАХ: https://max.ru/id5044013302_gos. Канал главы округа Константина Михалькова в МАХ: https://max.ru/mikhalkov_official.

Как отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.