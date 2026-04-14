В Солнечногорске 18 апреля обсудят пирсы на набережной Сенежа

Общественное обсуждение проекта благоустройства набережной озера Сенеж стартовало в Солнечногорске 14 апреля. Жители смогут ознакомиться с документацией и внести предложения, а открытая встреча пройдет 18 апреля в ДК «Выстрел», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

С 14 апреля проект архитектурно-планировочной концепции и проектно-сметная документация представлены в фойе Дома культуры «Выстрел» в часы его работы. Жители округа могут изучить материалы, оставить замечания и предложения в специальной книге отзывов, а также принять участие в очном обсуждении.

Открытая встреча состоится 18 апреля в 12:00 в кабинете №43 ДК «Выстрел». В ходе обсуждения планируется собрать предложения по функциональному зонированию территории, выбору малых архитектурных форм и созданию безопасного и комфортного пространства.

Проект предусматривает строительство двух пирсов. На центральной набережной появится пирс площадью 479,20 кв. м с покрытием из террасной доски и 17 малыми архитектурными формами. На набережной «Выстрел» оборудуют пирс площадью 132,96 кв. м с аналогичным покрытием и шестью малыми архитектурными формами.

«Реализация данного проекта является важным шагом в развитии городской среды и создании современного рекреационного пространства. Мы заинтересованы в том, чтобы учесть мнение каждого жителя и сделать набережную комфортной для всех категорий граждан», — подчеркнул первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Виталий Тушинов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.