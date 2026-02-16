В Сочи включили сирены оповещения из-за угрозы беспилотников
Сирены системы оповещения включили в Сочи из-за угрозы атаки БПЛА, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.
«В Сочи включили сирены системы оповещения из-за угрозы атаки беспилотников», — говорится в сообщении.
Как сообщили в пресс-службе Росавиации, в аэропорту Сочи введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов.
Отмечается, что меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Ранее сообщалось, что над районом Анапы и Геленджика раздаются взрывы. В акватории Черного моря средствами противовоздушной обороны уничтожаются беспилотники ВСУ.
