Жители Анапы и Геленджика слышат взрывы над городами
Над районом Анапы и Геленджика раздаются взрывы. В акватории Черного моря средствами противовоздушной обороны уничтожаются беспилотники ВСУ, сообщает SHOT.
По словам жителей вышеуказанных населенных пунктов, в районе Анапы, Витязево и Геленджика было слышно около шести хлопков. Над Черным морем наблюдаются яркие вспышки, а с неба доносится шум авиадвигателей.
Со слов очевидцев, российские расчеты ПВО поражают приближающиеся воздушные объекты противника. Также фиксируется звук сирены, оповещающей об угрозе с воздуха. Информации о возможных жертвах или повреждениях на данный момент не поступало.
Аэропорты Краснодара и Геленджика временно ограничили работу на прием и вылет самолетов.
