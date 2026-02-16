сегодня в 21:13

Жители Анапы и Геленджика слышат взрывы над городами

Над районом Анапы и Геленджика раздаются взрывы. В акватории Черного моря средствами противовоздушной обороны уничтожаются беспилотники ВСУ, сообщает SHOT .

По словам жителей вышеуказанных населенных пунктов, в районе Анапы, Витязево и Геленджика было слышно около шести хлопков. Над Черным морем наблюдаются яркие вспышки, а с неба доносится шум авиадвигателей.

Со слов очевидцев, российские расчеты ПВО поражают приближающиеся воздушные объекты противника. Также фиксируется звук сирены, оповещающей об угрозе с воздуха. Информации о возможных жертвах или повреждениях на данный момент не поступало.

Аэропорты Краснодара и Геленджика временно ограничили работу на прием и вылет самолетов.

