В «Сколково» состоится ежегодная конференция TECH WEEK

С 26 по 28 ноября в Технопарке «Сколково» пройдет ежегодная конференция TECH WEEK. Это событие предоставляет экспертам возможность обрести ценные контакты с возможными клиентами и партнерами, протестировать новые бизнес-идеи, а компаниям — презентовать свои разработки, говорится в пресс-релизе мероприятия.

TECH WEEK ежегодно объединяет более 3000 ключевых представителей бизнес-сообщества России: предпринимателей, руководителей, директоров, инвесторов и профильных специалистов.

Конференция включает 11 направлений. Среди потоков выделяются Главная сцена (центральная часть конференции, посвященная науке и технологиям, где топ-менеджеры делятся стратегиями для поддержания конкурентоспособности в 2025 году), Управление персоналом (поток о инновациях в HR и оптимизации найма и удержания кадров), Маркетинг (зона для тех, кто интересуется новыми маркетинговыми решениями и автоматизацией продаж), Менеджмент (обсуждение современных подходов к лидерству и бизнес-стратегиям), Финансы (новшества в финансовых технологиях), Цифровизация бизнеса (тренды цифровых технологий для оптимизации процессов).

Особые форматы конференции способствуют созданию уникальной бизнес-атмосферы и обмену идеями. В их числе — Менторская гостиная (индивидуальные и групповые консультации), Зона практикумов (практические занятия с экспертами), Мастермайнд (обсуждение бизнес-запросов в формате мозгового штурма), Speed networking (быстрая встреча для обмена контактами), TECH баня (неформальные обсуждения в уютной обстановке).

Организатором мероприятия выступает корпорация «Синергия».