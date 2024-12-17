В Систему-112 Одинцовского округа поступило свыше 11,5 тыс обращений от граждан

С 9 по 16 декабря в Систему-112 Одинцовского городского округа поступило более 11 500 обращений от граждан. Большая часть из них — 3457 — касалась вызова скорой медицинской помощи. В полицию и ГИБДД жители обращались 964 раза. По линии МЧС и пожарной охраны зафиксировано 108 вызовов, в газовую службу 279, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

После смены номера есть риск, что он станет доступен недобросовестным людям, которые могут зайти в аккаунт на маркетплейсах и оплатить свои покупки привязанной картой. Чтобы этого избежать, стоит следовать простым правилам:

обновите номер во всех онлайн-магазинах и платных сервисах;

используйте отдельную карту или электронный кошелек только для онлайн-покупок;

не сохраняйте данные карты в аккаунтах, если не планируете часто покупать;

рассмотрите расчеты через Систему быстрых платежей (СБП);

при разовом заказе удалите аккаунт после покупки.

Если деньги все же списали, нужно немедленно связаться с банком для оспаривания операции.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.