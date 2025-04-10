В школах Нижнего Новгорода вместо звонков прозвучат песни о космосе

В апреле вместо привычных звонков в школах Нижнего Новгорода будут играть песни, посвященные теме освоения космоса. Среди них — «Трава у дома», «Прекрасное далеко», «Надежда», «Притяжение Земли» и другие, сообщает ИА «Время Н» .

Инициатива министерства просвещения РФ направлена на то, чтобы познакомить учащихся с богатым музыкальным наследием России. Проект «Мелодии вместо звонков» действует уже полгода, и каждый месяц тематика музыкальных композиций обновляется.

По информации, предоставленной министерством образования и науки Нижегородской области, в апреле акция посвящена Дню космонавтики. В преддверии этого праздника в школах также пройдут тематические уроки, на которых детям расскажут об успехах отечественной космонавтики, выдающихся ученых и космонавтах-героях.

В рамках акции в Кстовской гимназии № 4 для учеников всех классов проходят тематические открытые уроки. Например, 10 апреля первоклассники узнали о подвиге Юрия Гагарина, послушали «космические» песни и выяснили, какие знания и навыки необходимы, чтобы стать космонавтом.

Проект «Мелодии вместо звонков» стартовал в школах России в ноябре 2024 года. Тогда для школьников звучали отрывки из песен композитора Александры Пахмутовой, а в декабре — музыка из балета «Щелкунчик» Петра Чайковского. С начала года учащиеся также знакомились с песнями Международного детского центра «Артек», патриотическими композициями и музыкальными произведениями, посвященными женщинам.