В школах и колледжах Подмосковья прошли уроки ко Дню российской науки

В понедельник в школах и колледжах Подмосковья состоялись занятия «Разговоры о важном», посвященные Дню российской науки, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Утро для школьников и студентов Подмосковья началось с торжественной линейки и церемонии поднятия флага России под гимн страны. После этого учащиеся приняли участие в занятии федерального проекта «Разговоры о важном» на тему «Есть ли у знания границы?».

В ходе урока школьники и студенты обсудили, как формируются знания, почему наука развивается через вопросы и сомнения, а также важность постоянного расширения границ понимания мира. Особое внимание уделили роли науки в жизни общества и государства, научным достижениям и поддержке отечественных ученых.

Участники занятия познакомились с приоритетами государственной политики в области науки, поддержкой молодых специалистов и богатым наследием российских ученых. Интерактивная часть включала письменные задания и обсуждение научных проектов, что способствовало вовлечению учащихся и углублению их знаний о значении науки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что сфера образования для Подмосковья имеет важное значение. Он подчеркнул, что в школах нужно внедрять инновации.

«Для нас, для всей страны, для Подмосковья образование имеет абсолютно важное значение. Особенно оно важно, когда каждый учитель не перестает учиться сам. Когда все новое, умное не отторгается, а находит место в каждой нашей школе, а их у нас более полутора тысяч. Я надеюсь, что наша сегодняшняя встреча даст заряд и понимание, куда движется мир», — сказал Воробьев.