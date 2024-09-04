В Шатуре продолжаются работы по благоустройству территорий и ремонту дорог

Глава округа Шатуры Николай Прилуцкий провел еженедельную планерку с руководителями подразделений администрации и подведомственных организаций. В округе продолжаются работы по благоустройству территорий и ремонту дорог, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Глава округа дал поручение более строго спрашивать с подрядчиков, демонстрирующих систематическое отставание по срокам. Если по каким-либо причинам они не вернутся в график, необходимо расторгать договоры и искать более дисциплинированных исполнителей. При этом скорость работ не должна сказываться на качестве.

Обсудили программу переселения граждан из аварийного жилья. Два дома в Рошале планируют достроить и заселить до конца года. Также строители нарастили темпы в Туголесском Бору и Радовицком. К концу месяца ожидается по этим объектам выход на итоговую проверку Главгосстройнадзора.

Также в преддверии празднования Дня городского округа Шатура Николай Прилуцкий поручил блоку благоустройства провести генеральную уборку территорий. Особенно это касается общественных пространств, где пройдут основные мероприятия.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.