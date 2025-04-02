В Шатуре обсудили, как по новым правилам рассчитать гостей в пунктах общепита

Предприниматели Шатуры узнали, как согласно новым правилам рассчитать гостей в пунктах общественного питания. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципального округа.

Важную тему в дружеской обстановке обсудили бизнесмены округа совместно с представителями надзорных органов. Очередной бизнес-завтрак состоялся в коворкинге центра «Возрождение». На этот раз был поднят вопрос, который касается новых правил расчета гостей в общепите. Изменения в закон вступили в силу с 1 марта 2025 года.

Разъяснения и рекомендации по формированию кассовых чеков на предприятиях общественного питания дала заместитель начальника отдела оперативного контроля Межрайонной ИФНС России № 10 по Московской области Кристина Токарева.

«Порядок расчета в заведениях меняется: сначала кассовый чек, потом оплата. Это позволит избежать проблем, например, обсчета клиента. Также исчезнут жалобы, что после совершения покупки человеку не выдали на руки чек, где прописаны все оплаченные им позиции. Вопроса о том, выдавать или нет фискальный документ, стоять не должно», — рассказала представитель налоговой службы.

Предпринимателям предстоит учесть все нюансы и в обязательном порядке исполнять закон. Трудности неизбежны. Кто-то посетовал, что новшества могут отразиться на скорости обслуживания клиентов в заведениях, где-то придется наделить сотрудников новыми обязанностями. Ясно лишь одно, что в случае несоблюдения кассовой дисциплины ответственность всегда будет лежать на работодателе. Именно на предпринимателя наложат штрафные санкции.

Также эксперты Роспотребнадзора напомнили, что если представители бизнеса начинают какую-либо новую деятельность, то они обязаны уведомить об этом надзорные органы. Сделать сейчас это просто с помощью сервиса Госуслуг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.