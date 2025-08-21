В Шатуре на восьми площадках пройдет «Ночь кино»

Юбилейная, 10-я всероссийская акция «Ночь кино» в этом году посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В муниципальном округе Шатура кинопоказы пройдут в парке им. Гагарина и Домах культуры, сообщает пресс-служба администрации округа.

Вечером в пятницу, 22 августа, в парке им. Гагарина на открытом воздухе покажут семейную комедию «Домовенок Кузя», а после — французский приключенческий фильм 2024 года, очередную экранизацию одноименного романа Александра Дюма «Граф Монте-Кристо».

В субботу, 23 августа, гости и жители округа смогут бесплатно посмотреть отечественные фильмы в Домах культуры им. Косякова в Рошале, мкр. Керва, п. Мишеронский, р.п. Черусти, п. Шатурторф, п. Бакшеево и п. Туголесский Бор. В программе кинопоказов военная драма «Группа крови» — проникновенный фильм, посвященный 80-летию Великой Победы, сказка для семейного просмотра по произведению Александра Волкова «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» и биографический фильм о жизни и творчестве Александра Сергеевича Пушкина «Пророк».

Время начала киносеансов — на афишах и в сообществах учреждений культуры в социальных сетях.

Возрастное ограничение 0+.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.