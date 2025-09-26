В Шаховской подводят итоги сельскохозяйственного сезона 2025 года

В Шаховском округе функционирует более 65 хозяйств различных форм собственности, включая 53 крестьянских (фермерских) хозяйства и 11 предприятий. В аграрном секторе занято около 380 человек, также действуют более 90 садовых объединений и порядка 6000 личных подсобных хозяйств, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Объем инвестиций в отрасль составляет около 500 миллионов рублей, из которых уже вложено порядка 300 миллионов, что способствует развитию и стабильности производства.

В 2025 году достигнут высокий урожай зерновых — собрано более 31 тысячи тонн, что значительно превышает показатели предыдущих лет. Урожай картофеля и овощей составил 690 тонн, масличных культур — 3 728 тонн.

Средняя урожайность зерновых достигла 41,94 ц/га, масличных — 19,2 ц/га. Эти результаты подтверждают устойчивое развитие сельского хозяйства округа и создают основу для дальнейшего роста отрасли.

«Мы гордимся достигнутыми результатами и уверены, что совместными усилиями сможем и дальше повышать эффективность сельского хозяйства, обеспечивая продовольственную безопасность и улучшая качество жизни жителей округа», — прокомментировал глава округа Замир Агарзаевич Гаджиев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.