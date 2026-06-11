Психолог Аксельрод: няня не должна все делать за маму

В России появилась услуга нянь для мам. Психологи по-разному оценивают ее пользу и риски, сообщает Общественное Телевидение России .

О новых специалистах СМИ заговорили в ноябре 2025 года. К лету 2026-го услуга еще не стала массовой, но о ней узнают все больше женщин. Тренд пришел из Нидерландов, где такая помощь может покрываться страховкой.

Няня для мамы поддерживает женщину после родов: выслушивает, помогает с бытом, готовит еду, делает массаж, ходит в магазин, аптеку или пункт выдачи. Няня, доула и массажист Елизавета Ананьева объяснила, что цель такой работы — сделать вход в материнство мягче и дать женщине ресурс.

Детский психолог Екатерина Седых предупредила о рисках. По ее мнению, частая помощь няни может помешать матери освоить новую роль, снизить уверенность в родительских решениях и ослабить связи с родственниками.

Психолог Милана Аксельрод назвала услугу важной для женщин, которые после родов остаются одни с ребенком. Она подчеркнула, что помощница не должна брать на себя всю ответственность, иначе возможен эмоциональный разрыв между матерью и ребенком.

Эксперты считают, что такой специалист должен обладать эмпатией, этичностью и навыками активного слушания. Аксельрод также допустила необходимость психологического или педагогического образования, чтобы помощница передавала опыт, а не заменяла мать.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.