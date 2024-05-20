В Сети появилось видео похищенной девушки из Дагестана

22-летняя Патимат заявила, что по своей воле сбежала с парнем, сообщает Baza .

Дагестанские полицейские опубликовали видео, на котором девушка, ранее объявленная похищенной, рассказывает о своем побеге. Патимат отмечает, что 15 мая она по доброй воле уехала вместе с парнем по имени Башир. Факт похищения девушка опровергла, а от претензий к «похитителю» отказалась.

Мать Патимат уверена, что девушку заставили записать это видео. Женщина утверждает, что ее дочь в этот момент находилась под давлением полицейских.

«Есть свидетели, мы не знаем, под каким давлением она была. Может, ей какие-то таблетки давали. Я даже представить не могу, что там происходило. Мы хотим, чтобы нашу дочь привели домой», - сообщила мать девушки.

Высказалась и сторона «похитителя». По их версии, Патимат и Башир были влюблены друг в друга, но родители заставляли девушку выйти замуж за другого. После этого влюбленные решились на побег, сымитировав похищение и заключив исламский брак.

Ранее родные девушки обратились в полицию, заявив о похищении Патимат. Они пожаловались, что правоохранительные органы, в которых, по их словам, работают дядя и двоюродный брат «похитителя», не реагируют на их заявления. Родственники же парня утверждают, что девушка добровольно уехала с Баширом.