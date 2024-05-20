Односельчанин похитил засватанную девушку в Дагестане без ее разрешения

В Дагестане семья не может вызволить дочь из плена. Девушку без разрешения похитил односельчанин, сообщает Baza .

Ситуация сложная, поскольку девушка была засватана с другим. Родственники отметили, что полицейские ничего не делают, чтобы освободить Патимат.

Похищение произошло в Левашинском районе, девушка успела написать маме, что ее украл парень. Также она отправила свое местонахождение и перестала выходить на связь.

Родные девушки пошли в полицию, но там на их заявления не отреагировали. По словам родных, дядя и двоюродный брат похитителя работают в МВД. По словам родственников похитителя, Патимат ушла по собственному желанию. Они отказываются вызволять девушку.

Близкие похищенной устроили сход у местного отдела МВД.