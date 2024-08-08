В Сети появились фото нашествия тарантулов в кузбасском городе

В Кемеровской области — Кузбассе местные жители стали часто встречать в своем жилье тарантулов, они натыкаются на крупных пауков в своих домах, гаражах и верандах, в городе Белове, сообщает «Подъем» .

Фото подтверждения присутствием тарантулов, которых в народе называют мизгирем, распространились в Сети, однако местные власти утверждают, что все нормально, никакого нашествия пауков нет. В департаменте по охране объектов животного мира Кузбасса не заметили фактов увеличения паукообразных больше обычного.

В правительстве региона изданию пояснили, что, судя по фотографиям, кузбассовцы встречают южнорусского тарантула, который не представляет особой опасности для населения. Этот вид пауков предпочитает сухой климат и питается мухами, жуками, комарами и гусеницами.

По своей природе такой тарантул труслив. Он может укусить человека, если тот сожмет его. При этом болезненный укус не приведет к летальному исходу, но может вызвать аллергию.