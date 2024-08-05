Мохнатое нашествие: жители Кузбасса переживают нашествие пауков

В городе Белово жители жалуются на появление огромных пауков в домах

В городе Белово Кемеровской области люди находят на верандах, во дворах, на полу и шторах огромных мохнатых пауков, сообщает «Сибдепо» .

Как выяснилось, жителей атаковали южнорусские тарантулы, которых еще называют пауками-волками или пауками-мизгирями. Это самый крупный паук семейства волков, размер самок может достигать 5 сантиметров.

Насекомые не опасны для человека, скорее полезны: они охраняют территорию от других вредных членистоногих – жук, мух, комаров, мошек, гусениц, червей и жужелиц. При этом укус мизгиря не смертелен, но неприятен и может вызвать аллергию. Причина ситуации – слишком жаркое лето. Сырая и теплая погода комфортна для таких пауков.

Ранее сообщалось, что в московскую квартиру в Некрасовке залетела летучая мышь. Хозяева приняли ее за гигантского паука. Животное было сложно разглядеть, поэтому жильцы сумели ее правильно опознать только по шевелению крыльев.

Она сначала залетела в шкаф, а затем испугалась людей и забилась в угол.