сегодня в 07:23

В Серпухове за сутки выпало 35% месячной нормы осадков

В подмосковном Серпухове на минувшие сутки выпало 35% от месячной нормы осадков, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

Также сильные ливни на территории Московской области прогремели в Кашире, Луховцах и Серебряных Прудах. В столице за сутки выпало 1 ведро дождевой воды на метр квадратный.

Власти Подмосковья в связи с ухудшением погоды до минусовых отметок рекомендовали муниципалитетам продлить отопительный период. В 30 городских округах региона возобновили подачу отопления в многоквартирные дома и соцобъекты.

Синоптики прогнозируют в среду в Москве и Подмосковье облачную с прояснениями погоду. Температура воздуха составит от плюс 5 до плюс 7 градусов.