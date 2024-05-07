Отопительный период продлили в 30 округах Подмосковья из-за заморозков

Власти Подмосковья в связи с ухудшением погоды до минусовых отметок ночью рекомендовали муниципалитетам продлить отопительный период. Еще в 30 городских округах региона сегодня возобновили подачу отопления в многоквартирные дома и соцобъекты. Об этом сообщает пресс-служба Минэнергетики Подмосковья.

Отопительный сезон также возобновили в городских округах Домодедово, Кашира, Клин, Королев, Лосино-Петровский, Лотошино, Мытищи, Наро-Фоминский, Подольск, Пушкинский, Серпухов, Ступино, Фрязино, Химки, Чехов, Шатура, Щелково и других.

Таким образом, в большинстве муниципалитетов на сегодня произведено возобновление теплоснабжения. В остальных запуск будет произведен при наличии технической возможности.

«По вашему поручению, Андрей Юрьевич, мы рекомендовали муниципалитетам повторно включить отопление, при технической возможности, и продлить отопительный период до 9 мая, так как в ближайшие дни в северных районах Подмосковья ожидается низкая температура — до минус трех градусов с выпадением снега», — заявил вице-губернатор Московской области — министр энергетики региона Евгений Хромушин.

По нормативам отключение теплоснабжения производят при повышении среднесуточной температуры до 8 градусов и выше в течение пяти суток. Согласно прогнозам, в течение недели вероятны ночные заморозки до –3 градусов, дневная температура не превысит +11 градусов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.