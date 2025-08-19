В Серпухове строители после капремонта сохранят исторический вид ДК «Исток»

Капитальный ремонт дворца культуры «Исток» в Серпухове завершен более чем на 40%. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

В рамках проводимых работ здание получит новую жизнь — будут заменены все инженерные сети и сантехническое оборудование, окна и двери, проведены кровельные и фасадные работы. Во внутренних помещениях пройдут ремонтные работы — обновят покраску стен, уложат новую плитку.

Серпуховскому дворцу культуры «Исток» строители сохранят исторический вид внутренних помещений по завершении капитального ремонта.

По словам руководителя проекта Александра Чалдышкина, лестничная клетка и фойе останутся в историческом облике здания ХIХ века. Строители реставрируют кирпичную кладку в этих помещениях и покрывать штукатуркой не будут.

Во Дворце культуры после обновления будет сочетаться современный стиль с историческим. Для этого решено отреставрировать перила и балясины лестничных ограждений и обновить колонны в фойе. Пристройку 70-х годов прошлого века отреставрируют уже в современном стиле.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.