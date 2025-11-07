сегодня в 14:14

В Серпухове обсудили планы по мощностям, логистике и общежитию в ЗАО «ВИФИТЕХ»

Один из ведущих производителей фитопрепаратов из Серпухова ЗАО «ВИФИТЕХ» существует на рынке с 1992 года, обеспечивая высокое качество продукции и соответствие всем стандартам отрасли. Объем производства составляет порядка 30 млн упаковок в год при круглосуточной работе сотрудников в 3 смены и численности персонала около 700 человек, сообщила пресс-служба администрации городского округа Серпухов.

Глава городского округа Серпухов Алексей Шимко на встрече с генеральным директором предприятия Сергеем Постельниковым и депутатом окружного Совета Вячеславом Ореховым обсудил текущие вопросы: увеличение производственных мощностей, логистику, благоустройство дорог и восстановление общежития для организации ведомственной гостиницы за счет завода.

«ЗАО „ВИФИТЕХ“ подтверждает статус современного и социально ориентированного производства. Продолжим сотрудничество по всем озвученным вопросам», — прокомментировал глава городского округа Серпухов Алексей Шимко.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти Подмосковья стараются использовать различные меры поддержки резидентов. Они связаны не только со льготами, но и с взаимодействием, совместной работой, офсетными контрактами.

«Наши партнеры не просто запускают заводы, предприятия, они имеют амбиции по расширению, дальнейшей экспансии. Мы это, безусловно, поддерживаем», — подчеркнул губернатор.