В Серпухове 14 февраля проведут акцию по пристройству животных из приюта

Благотворительная акция «Возьми друга» состоится 14 февраля в Серпухове на улице Автотранспортная, дом 9. Жители смогут познакомиться с животными из приюта и получить консультации специалистов, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Акция «Возьми друга» пройдет 14 февраля с 12:00 до 13:30 в Серпухове по адресу: улица Автотранспортная, дом 9. Мероприятие организовано администрацией городского округа совместно с ООО «Зоозащита плюс».

Гости смогут лично познакомиться с животными из приюта, узнать об их характере и истории, а также получить консультацию ветеринара. Специалисты расскажут, как адаптировать питомца в новом доме, какие профилактические меры необходимы и как обеспечить животному здоровую и счастливую жизнь.

В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области напомнили, что завести домашнего питомца — ответственный шаг. Важно своевременно посещать ветеринара, проходить первичный осмотр и официально регистрировать животное для его защиты и безопасности. Врач проверит питомца на инфекции и паразитов, составит индивидуальный график вакцинации и даст рекомендации по уходу. Особое внимание следует уделять питанию и постепенному знакомству с другими животными в доме.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал он.