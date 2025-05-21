В Сергиевом Посаде готовят хлеб по старинным русским рецептам

История производства хлеба в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре восходит непосредственно к преподобному Сергию Радонежскому. За почти 700 лет существования монастыря часть рецептов была утрачена, но некоторые используются и в наши дни. Хлеб готовится на закваске без использования консервантов, заменителей натурального сырья и других пищевых добавок. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

В ассортименте пекарни имеются также хлеба, изготавливаемые с применением хлебопекарных дрожжей — зерновые и пшеничные. Такое тесто основано на опаре, вызревается в течение 6 и более часов, что исключает излишки дрожжей в готовой продукции.

В ассортименте монастыря представлены бездрожжевые хлеба — ржаной, пшеничный, бородинский, келарский с черносливом и орехами, гречишный с отрубями, диетический с отрубями, а также дрожжевые — ситный, деревенский, ржано-пшеничный, лаврский пшеничный и белковый диетический.

Приобрести продукцию можно при посещении монастыря, весь ассортимент представлен на сайте https://sergiev-kanon.ru/collection/hleb.

Производством хлеба в Подмосковье занимаются как большие хлебокомбинаты, так и небольшие локальные пекарни, включая фермерские. Всего за три месяца этого года было выпущено 152,8 тыс. тонн хлеба разных сортов, что выше объема производства аналогичного периода прошлого года на 3,6%.

Так, на долю Подмосковья приходится 10,2% данного вида продукции в масштабах страны и 30% в ЦФО.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.