В Сергиево-Посадском Семейном центре «Надежда» встретили День космонавтики

На занятиях в Сергиево-Посадском Семейном центре «Надежда» провели занятия, посвященные Дню космонавтики, сообщили в пресс-службе Минсоцразвития Подмосковья.

12 апреля — День космонавтики, всемирный праздник, установленный в честь первого полета человека в космос. Для детей космос — это что-то загадочное и сказочное. И представление о том, какой он, у каждого ребенка свое.

На занятиях в Сергиево-Посадском Семейном центре «Надежда» в психолого-педагогической программы«Радуге Радуйся!» и семейного клуба «Малышок» прошли тематические мероприятия: посоревновались в игре «Космическая викторина», также для ребят состоялся просмотр презентации о первом полете человека в космос и о космосе вообще. Дети посмотрели интересную презентацию, посвященную Юрию Гагарину.

Полученные знания воспитанники закрепили в своих творческих работах и рисунках, создавали собственный космос в коробке, после чего были оформлены выставки детских работ.

Креативно, доброжелательно, на самых положительных эмоциях прошли запланированные мероприятия. Старшим ребятам больше понравилось узнавать новое о космосе, а младшим воспитанникам — творческий труд. После мероприятий, многие воспитанники захотели стать настоящими космонавтами и в будущем прославить свою Родину!

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.

