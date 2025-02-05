В Сергиево-Посадском округе жители обсудят эскиз памятника героям СВО

В Сергиево-Посадском округе на Аллее героев на Благовещенском кладбище планируется установить гранитный монумент в память о тех, кто не вернулся со специальной военной операции, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

С родными погибших и пропавших без вести бойцов, а также с участниками спецоперации встретилась глава округа Оксана Ероханова.

Уже определено, что в композиции обязательно должен быть силуэт воина, уходящего вдаль, символизирующий доблесть и самопожертвование бойцов. Обязательными элементами должны стать колокол, как символ поминального набата и журавли, улетающие в небо. Также, однозначно, на мемориале должно быть предусмотрено место, где в будущем можно было бы разместить имена всех земляков, которые погибли на СВО.

К рассмотрению готовы принимать как эскизы профессиональных художников и скульпторов, так и обычных жителей, в чьей душе отозвалась тема памяти павших бойцов. Рисунки принимают в здании администрации Сергиево-Посадского округа, по электронной почте: SPGOcentr@yandex.ru и в Telegram по номеру: 89361578337. В письме обязательно нужно указать контактные данные.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.