В Сергиево-Посадском округе завершается ремонт сельского Дома культуры

сегодня в 17:34

В поселке Лоза проходит капитальный ремонт Дома Культуры. На обновление ДК из бюджетов Московской области и округа выделено 20 млн рублей, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В настоящее время строительные работы выполнены на 96%.

«В здании полностью завершены внутренние работы: обновлены инженерные коммуникации, отремонтированы потолки, стены и полы, а также заменена одежда сцены. Сейчас строители заканчивают внешнюю отделку и благоустраивают прилегающую территорию», — сообщила депутат окружного Совета Ирина Кормакова.

Подрядчик планирует полностью сдать объект к 31 октября.

В Доме культуры регулярно проходят концерты, мастер-классы, лекции, кинопоказы, а в кружках и студиях занимаются более 400 жителей. После ремонта на территории учреждения планируется обустроить уличный кинодворик с мебелью, аллеями и тематическим декором.

Отметим, что в округе сейчас также идет капремонт Дома культуры в Краснозаводске. В рамках модернизации на объекте обновляют инженерные системы и проводят техническое переоснащение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на территории региона ежегодно приводят в порядок 60 школ. Там появляются современные спортзалы, лаборатории, пищеблок и т. д.

«Все это другое настроение и для учителей, и для наших деток», — сказал Воробьев.