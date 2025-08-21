В Сергиево-Посадском округе строят один из самых больших водоемов в Подмосковье

С середины августа на Загорской ГАЭС-2 в Сергиево-Посадском округе ведутся работы по увеличению бассейна водохранилища. Таким образом, протяженность водохранилища будет составлять около 9 км, а объем воды составит 34 млн куб. м. Оно станет одним из самых больших водоемом в Подмосковье, сообщает пресс-служба администрации округа.

Для этого необходимо удалить верховую плотину. На этом месте проходила дорога для проезда в сторону Краснозаводска. На объекте задействовано около 100 человек и 50 единиц техники. Работы ведутся как по удалению старой верховой плотины, так и по подготовке новой дороги, где уложено гравийное основание и в следующем месяце приступят к асфальтированию.

Строители особо обращают внимание на то, что в связи со строительными работами автомобилисты должны выбирать пути объезда закрытого участка.

Депутат Госдумы Сергей Пахомов обратил внимание представителей власти на вопрос подвоза детей в школы и в детские сады в этой части округа. Семьям, где есть малыши и школьники, уже предложили варианты решения проблемы.

Руководство Загорской ГАЭС просит с пониманием отнестись к временным неудобствам и отмечает, что новая трасса будет современной и удобной.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей.

Кроме того, он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.